Umstrittene Fußball-WM in Katar : Mit diesen Tipps kommen Sie trotzdem in WM-Stimmung

Düsseldorf Die umstrittene WM 2022 steht vor der Tür, und die Stimmung ist hierzulande noch ziemlich verhalten. Damit auch Sie trotzdem so langsam in WM-Stimmung kommen, haben wir ein paar Tipps vorbereitet.

Die WM 2022 in Katar ist wahrscheinlich das kontroverseste Fußball-Turnier der Geschichte und es im Winter auszutragen eine mehr als mutige Entscheidung. Es ist noch nicht abzusehen, welche Folgen und Auswirkungen dies für den Fußball der Zukunft hat. Klar ist aber, dass sich eingefleischte Fußball-Fans oder jene, die bei großen Turnieren zu solchen werden, auch in der kalten Jahreszeit nicht von ihrem Hobby abbringen lassen. Wie das Ganze zusammen mit den traditionellen Adventssonntagen funktioniert und ob tatsächlich auf besinnlichen Weihnachtsmärkten Fußball gezeigt wird, sehen wir spätestens am 20. November, wenn das Gastgeberland Katar im Eröffnungsspiel um 17.00 Uhr auf Ecuador trifft .

Der größte Fußball-Wettbewerb im Winter, Ausbeutung beim Stadionbau und überhaupt die umstrittene Vergabe des Turniers an das Emirat Katar: Es gibt genügend Gründe, warum bei vielen Fußballfans in Deutschland - trotz eigentlich großer Fußball-Begeisterung - keine WM-Stimmung aufkommt. Die WM in Katar gilt zwar als höchst umstritten, dennoch wird sie wie jedes große Sport-Ereignis wieder Millionen von Menschen vor die Fernsehgeräte oder zum Public Viewing ziehen. Wer also noch nicht in Stimmung für die WM ist, könnte durch unsere Tipps in Fußball-Laune kommen.