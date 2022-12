„Wieder einmal in der ersten Runde raus“ Messi wundert sich über frühes WM-Aus der DFB-Elf

„Das hat mich überrascht, weil sie viele wichtige Spieler haben, eine junge Mannschaft, und weil Deutschland immer unter den Besten ist“, sagte der 35-Jährige, der am Samstag beim 2:1 im Achtelfinale gegen Australien die magische Barriere von Einsätzen in Klub und Nationalelf durchbrach, dem heimischen Sportblatt Ole. „Wieder einmal in der ersten Runde raus“, rätselte Messi über die DFB-Auswahl und erkannte: „Das ist WM. Namen zählen nicht mehr.“