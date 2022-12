Vor dem WM-Endspiel Traumfinale Messi gegen Mbappe – doch Frankreich ist verschnupft

Die Behandlung des Ex-Dortmunders half zumindest bei Upamecano und Rabiot, beide sind inzwischen genesen. Doch wer am Sonntag (16 Uhr MEZ/ARD und MagentaTV) gegen Argentinien tatsächlich spielen kann, blieb zunächst ein Geheimnis. „Ich bin früh losgefahren, da haben sie noch geschlafen“, sagte Trainer Didier Deschamps in der Pressekonferenz am Samstag, „wir versuchen, ruhig und fokussiert zu bleiben.“ Beim Abschlusstraining waren dann alle dabei.