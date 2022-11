Saudi-Arabien schockt Argentinien Messi beschwört Teamgeist „nach hartem Schlag“

Wie Messi befand, würden jedoch alle Dinge „aus einem bestimmten Grund“ passieren, sein Team müsse nun gewinnen. In der schwierigen Gruppe C sollte der Weltmeister von 1978 und 1986 nicht nur am Samstag die Mexikaner, sondern auch am darauffolgenden Dienstag Polen und Robert Lewandowski besiegen, um das Achtelfinal-Ticket einigermaßen ohne Zittern zu lösen. „Wir haben jetzt zwei Endspiele vor uns“, so Stürmer Lautaro Martinez: „Mexiko und Polen werden schwierige Rivalen“.