LIVE Alle Meldungen zur WM in Katar Vorrunde besser besucht als in Russland

Doha · Die Zuschauerzahlen bei der Fußball-WM in Katar dürften den Gastgeber bis hierhin erfreuen: Es gab in der Vorrunde mehr Besucher als vor vier Jahren in Russland. Wir haben für Sie alle wichtigen Meldungen in unserem Liveblog.

03.12.2022, 17:13 Uhr

47 Bilder So verrückt sind die Fans bei der WM 2022 47 Bilder Foto: dpa/Robert Michael

32 Nationalteams nehmen an der WM in Katar teil. Wegen der großen Sommerhitze in Katar findet das Turnier erstmals zum Jahresende statt. Das Finale ist am 18. Dezember. Die Weltmeisterschaft im Wüstenstaat ist stark umstritten. Katar achtet viele Menschenrechte nicht, zudem starben auf den WM-Baustellen viele Bauarbeiter. Dennoch wird nun im Emirat die Fußball-Welt zu Gast sein. Wir werden als Rheinische Post auf das sportliche Geschehen blicken – die politischen Dimensionen aber nicht außer acht lassen. Damit Sie beim wichtigsten Fußball-Event der Welt die sportlichen Belange nicht aus den Augen verlieren, informieren wir Sie in unserem Liveblog über alle Entwicklungen.



















Mehr anzeigen Tickaroo Live Blog Software

(red)