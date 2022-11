Alle Meldungen zur WM in Katar : 6,21 Millionen sehen das Eröffnungsspiel

Liveblog Doha Vom 20. November bis zum 18. Dezember wird in Katar die Fußball-Weltmeisterschaft ausgespielt. Wir haben für Sie alle wichtigen Meldungen in unserem Liveblog.

Wegen der großen Sommerhitze in Katar wird das WM-Turnier erstmals zum Jahresende stattfinden: vom 20. November bis 18. Dezember. Daher wird das Turnier auch Herbst-, Winter- oder auch Advents-WM genannt. Das erste Spiel sollte eigentlich am 21. November um 11 Uhr deutscher Zeit statt finden, das offizielle Eröffnungsspiel erst am Abend dieses Tages (17 Uhr) zwischen Gastgeber Katar und Ecuador . Doch nach Kritik, dass das Eröffnungsspiel gar nicht der erste Spiel ist, hat die Fifa das Eröffnungsspiel zwischen Katar und Ecuador auf den 20. November, 19 Uhr, verlegt. Das Finale findet am 4. Advent um 16 Uhr statt.

32 Nationalteams spielen bei der WM in Katar. Sie treten in acht Gruppen (A bis H) mit je vier Mannschaften an. Die Vorrundengruppen wurden am 1. April 2022 von der Fifa in Doha ausgelost. Deutschland spielt in Gruppe E. Die Teilnehmer wurden über die Qualifikationen der jeweiligen Fußball-Konföderationen ermittelt und über einige Play-off-Spiele.