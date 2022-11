Zuschauer gehen lange vor Abpfiff : Leere Ränge beim Eröffnungsspiel sorgen für Verwunderung

Al-Chaur Sportlich war Gastgeber Katar im WM-Eröffnungsspiel gegen Ecuador chancenlos. Für Verwunderung sorgten beim Auftakt die Bilder von den Rängen, die bereits kurz nach der Pause immer leerer wurden.

Beim WM-Eröffnungsspiel zwischen Gastgeber Katar und Ecuador (0:2) am Sonntag ist das Al-Bait Stadion in der Schlussphase nicht mal mehr zur Hälfte gefüllt gewesen. Viele der 67.372 Zuschauer hatten die Arena frühzeitig verlassen, die Bilder von halb verwaisten Rängen sorgten im Internet für Verwunderung und waren Anlass für erneute Kritik am umstrittenen Gastgeber.