„Endspiel“ der DFB-Elf Die Fakten zu Deutschland gegen Spanien

Deutschland droht eine Strafe

In den Regularien des Weltverbandes Fifa ist vorgeschrieben, dass am Tag vor einem Spiel sowohl der Trainer als auch ein Spieler einer Mannschaft bei der Pressekonferenz zu erscheinen hat. Am Samstag war Bundestrainer Hansi Flick aber allein aufgetaucht, weil die Pressekonferenz in Doha stattfand (etwa 100 Kilometer vom deutschen Hotel entfernt) und er es keinem Spieler zumuten wollte, diese Strecke einen Tag vor dem Spiel zu fahren. Dafür könnte der DFB nun bestraft werden.