Auftaktspiel der DFB-Elf Kuriose Fakten zu Deutschland gegen Japan

Einschaltquoten

Wie viele auch immer im Stadion dabei sein werden, hierzulande wird wohl die Frage nach den Einschaltquoten im TV interessanter. Das Interesse am Turnier ist bislang gering, die Quoten liegen deutlich unter denen von vor vier Jahren: Am Dienstag ging kein Spiel über die Fünf-Millionen-Marke, 2018 war die Durchschnitts-Quote in der Vorrunde über neun Millionen. Das ist übrigens nicht nur in Deutschland so, auch in Frankreich schauten deutlich weniger Menschen ihrer eigenen Mannschaft zu: 2021 schalteten 15,1 Millionen beim ersten Gruppenspiel der EM ein, dieses Jahr waren es nur 12,53 Millionen.

Vielleicht ist es der Beweis dafür, dass tatsächlich viele Leute dieses Jahr wegen des Ausrichters Katar nicht zuschauen wollen. Allerdings gibt es keine Streaming-Zahlen, weder von den öffentlich rechtlichen noch von MagentaTV. Vielleicht relativieren sie das Bild auch.