Trotz Kritik Kroatiens Lovren ist „stolzer“ Kapitän von St. Petersburg

Der Lohn für das kleine Land ist das zweite WM-Halbfinale in Folge am Dienstag (20.00 Uhr MEZ/ARD und MagentaTV) im Lusail-Stadion gegen Argentinien. Nach der Vize-Weltmeisterschaft 2018 träumt ganz Kroatien vom historischen Triumph - und Lovren weiß, wie man Titel gewinnt. In seiner Zeit beim FC Liverpool wurde er unter Teammanager Jürgen Klopp Champions-League-Sieger und englischer Meister.