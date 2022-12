„Man kann auch keine Sonnenbrille tragen“ Kounde trägt Goldkette im WM-Spiel – Rüffel von Deschamps

Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps reagierte gereizt auf die Aktion des 22-jährigen Verteidigers. „Er musste sie ablegen, weil es verboten ist. Ich dachte, er hätte sie vor Spielbeginn schon zur Seite gelegt, das ist aber nicht passiert. Das war unser Fehler“, sagte der Trainer auf der Pressekonferenz. „Nach dem Spiel habe ich zu ihm gesagt: ,Du hast Glück, dass du nicht vor mir standest, sonst ...’", so Deschamps weiter. "Ich weiß nicht, was es mit dieser Kette auf sich hat. Ich weiß, dass er ein bisschen abergläubisch ist, er hat sie im Training auch an. Aber ich kenne die Bedeutung nicht."