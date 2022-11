Gastgeber enttäuscht sportlich : Katars Geld schießt keine Tore

Meinung Doha Seit der WM-Vergabe an Katar 2010 arbeitete das Land mit ausgefallenen Mitteln daran, beim Turnier eine wettbewerbsfähige Mannschaft zu stellen. Das Eröffnungsspiel hat gezeigt: es ist nicht gelungen.

Das Eröffnungsspiel des diesjährigen Turniers in Katar war auch statistisch eines der schwächsten und langweiligsten bei Weltmeisterschaften, seit der Datendienstleister Opta 1966 seine Aufzeichnungen begonnen hat: Weniger als elf Torschüsse hatte es zuvor noch nie gegeben. Dazu haben sowohl Katar als auch das am Ende mit 2:0 siegreiche Ecuador beigetragen, doch lag es vor allem am Gastgeber.