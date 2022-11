„Kurz davor, gewalttätig zu eskalieren“ Katars Polizei bedrängt dänischen Journalisten wegen „One Love“-Binde

Mehrere Nationen bei der Fußball-WM in Katar wollten die „One Love“-Kapitänsbinde eigentlich bei ihren Spielen tragen, um ein Zeichen gegen Diskriminierung und für Diversität zu setzen. Die Fifa hat das allerdings am Montag verboten und sportliche Sanktionen angedroht, woraufhin die Teams, darunter auch der DFB und Dänemark, einen Rückzieher machten. Noch am selben Tag setzten TV-Reporter wie Claudia Neumann vom ZDF oder die Britin Alex Scott ein Zeichen, indem sie diese oder ähnliche Binden stattdessen trugen.