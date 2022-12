2:0 gegen Marokko Weltmeister Frankreich folgt Argentinien ins Finale

Kylian Mbappé tröstete sofort seinen niedergeschlagenen Kumpel Achraf Hakimi, die große Titel-Euphorie der Équipe Tricolore breitete sich erst ein paar Minuten nach dem Schlusspfiff aus. Frankreichs Weltmeister quälten sich am Mittwoch beim 2:0 (1:0) im Halbfinale gegen Außenseiter Marokko ins Traumfinale gegen Lionel Messis Argentinien und greifen schon wieder nach dem goldenen Pokal. Den Nordafrikanern um Hakimi bleibt der Stolz, bei der WM in Katar jetzt schon Historisches geleistet zu haben. Am Samstag kann Marokko gegen Kroatien noch Platz drei erreichen. In der Heimat fieberten und zitterten Millionen Menschen mit - mindestens die Verlängerung wäre vor 68 294 Zuschauern im Al-Bait Stadion verdient gewesen.