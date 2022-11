Wortgefecht mit Journalist : Irans Nationaltrainer will Frage nur gegen Bezahlung beantworten

Düsseldorf Während einer Pressekonferenz lieferte sich Irans Fußball-Nationaltrainer Carlos Queiroz ein Wortgefecht mit einem englischen Reporter. Eine spezielle Frage zum Thema Frauenrechte im Iran würde Queiroz nur gegen Bezahlung beantworten.

Die iranische Fußball-Nationalmannschaft befindet sich, wie alle anderen WM-Teams auch, derzeit mitten in der Vorbereitung auf das Turnier in Katar. In einer Medienrunde im Vorfeld der WM legte sich der iranische Nationaltrainer Carlos Queiroz nun mit einem Journalisten an. Ein Reporter des englischen Fernsehsender Sky Sport News fragte den 69-Jährigen, ob es für ihn in Ordnung sei, ein Land zu repräsentieren, das Frauenrechte stark unterdrückt.