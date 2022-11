Besonderer Grund Was hinter dem kuriosen Team-Foto von Wales steckt

Denn als sich die walischen Nationalspieler vor Spielbeginn für das obligatorische Mannschaftsfotos versammelten, standen die Spieler nicht wie die meisten anderen Teams in einer „normalen“ Formation mit sechs Spielern in der hinteren Reihe und fünf Spieler, die ein wenig gehockt davor stehen, sondern in einer sehr unorthodoxen und ungewöhnlichen Formation. Beim 1:1-Auftaktspiel gegen die USA gingen sieben Waliser in der vorderen Reihe in die Hocke, nur vier Spieler standen in der hinteren Reihe. Ein neue Form des Protests gegen die Katar-WM? Leider nein.