Oranje abgezockt und titelreif Van Gaal und die Niederlande tanzen ins Viertelfinale

Der Auslöser für diese herrlich anzuschauende Oranje-Rückkehr ins Teamhotel St. Regis am Persischen Golf war ein souveränes 3:1 im Achtelfinale gegen die USA, das nun am Freitag in der Runde der letzten Acht mit dem WM-Klassiker gegen Argentinien zusätzlich belohnt wird. Van Gaals Mannschaft spielte immer noch nicht schön, wie von vielen prominenten Ex-Profis in der Heimat gefordert. Doch sie zeigte etwas, was ungleich wertvoller ist: Titelreife.