Die Euphorie fehlt noch TV-Quoten liegen bei der Fußball.WM auf mäßigem Niveau

Die ganz große Euphorie löst die WM in Deutschland bislang nicht aus. Scheinbar haben viele Fußball-Fans den Aufruf „Boycott Qatar“ ernst genommen und wollen nicht allzu viel mit diesem Turnier in Berührung kommen. Zumindest zeigt dies ein Blick auf die TV-Einschaltquoten. Die liegen seit Beginn auf einem mäßigen Niveau. Selbst das Auftaktspiel der deutschen Nationalmannschaft verfolgten keine 10 Millionen Zuschauer in der ARD.