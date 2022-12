Kleines Finale gegen Maroko Abschiedsspiel für Kroatiens Magier Modric?

Luka Modric schnürte sich im Training mit einem versonnenen Lächeln die Schuhe - doch wie oft zieht er sie noch an? Diese bange Frage sorgt in Kroatien für deutlich größere Diskussionen als die Erfolgsaussichten gegen Marokko. Das Spiel um Platz drei bei der WM in Katar könnte für den Weltfußballer von 2018 die letzte Begegnung im Trikot der „Feurigen“ sein.