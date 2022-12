Fifa-Herrschaft bis 2031 möglich Der ewige Infantino?

In der „One Love“-Debatte verteidigte der Weltverbandsboss die Fifa-Position. Es gehe darum, „dass man die Regeln einhält. Auf dem Fußballplatz wird Fußball gespielt“, sagte er. Es gebe unterschiedliche Kulturen und Sichtweisen, die Fifa müsse sich um jeden kümmern. Und: „Wir müssen all den Menschen in ihrem Leben einen Moment geben, in dem sie ihre Probleme vergessen und den Fußball genießen können.“