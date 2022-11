Gruppenerster nach Sieg in „Battle of Britain“ Englands Youngster stechen Altstar Bale aus

Jude Bellingham riss hochzufrieden die Arme in die Luft, Gareth Southgate herzte seinen Matchwinner Marcus Rashford und die Fans sangen „Jingle Bells“: Mit einem spektakulären Doppelschlag und einem Jubiläumstor in der „Battle of Britain“ hat England seine Ambitionen auf den ersten WM-Titel seit 56 Jahren eindrucksvoll unterstrichen und träumt von einer Bescherung schon vor Weihnachten. Die Jungstars der „Three Lions“ schickten Wales um Altstar Gareth Bale mit einem 3:0 (0:0) ungerührt nach Hause.