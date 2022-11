Fifa mit falschem Ansatz Die lange Nachspielzeit bei der WM ist eine Farce

Die Fifa hat erkannt, dass Fußballspiele unerträglich lange Unterbrechungen für Nonsens haben, also neben den logischen Unterbrechungen für Torjubel und Verletzungen wären das Diskussionen mit dem Schiedsrichter oder Zeitspiel. Im August betrug die Netto-Spielzeit, also die Zeit, in der der Ball tatsächlich rollt, in der englischen Premier League laut „fussballdaten.de“ lediglich 54:39 Minuten. In den anderen Top-Ligen Europas noch weniger, in der Bundesliga zum Beispiel 53:19 Minuten.