Kabinenparty nach Finaleinzug Argentinier verspotten Brasilien und beleidigen England

In einem Video in der Instagram-Story von Verteidiger Nicolas Otamendi ist zu sehen, wie die Mannschaft in der Kabine auf den Sitzen steht, Trikots schwenkt oder auf Mülltonnen schlägt und dabei lauthals singt. Die spanische Zeitung „Marca“ hat den Wortlaut des gesungenen Textes niedergeschrieben. Dabei bekommt zunächst der große Rivale aus Südamerika sein Fett weg: „Brasilien, was ist passiert? Der runzlige fünffache Champion ist raus. Messi ging nach Rio und blieb mit dem Pokal.“ Dabei wird neben dem Ausscheiden im Viertelfinale der WM gegen Kroatien auf die Copa America 2021 angespielt, als Argentinien im Finale in Rio Brasilien bezwang.