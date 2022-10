Sich die WM-Highlights aus dem Jahr 2014 ansehen (Aber bloß nicht die aus 2018 ...).

Im Jahr 2014 gab es den letzten Triumph der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei einem großen Turnier. Die WM-Helden um Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm, Manuel Neuer oder Mario Götze feierten großartige Siege, fegten unter anderem Gastgeber Brasilien mit einem legendären 7:1 vom Platz. Welch besseren Zeitpunkt, als kurz vor der WM 2022 könnte es also geben, um sich die Highlights der WM 2014 in Brasilien nochmal anzusehen und so richtig in Fußball-Stimmung zu kommen?