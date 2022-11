WM im TV und Livestream : Hier können Sie die Spiele des DFB-Teams sehen

Düsseldorf Alle Spiele des DFB-Teams werden bei der WM 2022 live im Free-TV übertragen. Wir sagen Ihnen, wo Sie die Partien der deutschen Nationalmannschaft sehen können.

Die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar findet vom 21. November bis 18. Dezember statt. Das deutsche Team trifft in der Gruppe E auf Spanien , Costa Rica und Japan

„Das ist eine spannende und interessante Gruppe. Die Aufgaben sind nicht so einfach. Wir haben uns viel vorgenommen für dieses Turnier. Bei der Auslosung musst du nehmen, was kommt“, sagte Bundestrainer Hansi Flick nach der Auslosung.

Die ARD überträgt zwei deutsche WM-Vorrundenspiele, das ZDF das dritte. Die beiden TV-Sender bieten auch kostenlose Livestreams an. Das Erste zeigt zudem am 18. Dezember das EM-Endspiel live, darauf einigten sich die öffentlich-rechtlichen Sender am Samstag. Alle 64 WM-Begegnung sind außerdem beim Streamingdienst MagentaTV zu sehen.