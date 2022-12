Ancelotti, Zidane, Tuchel, Mourinho Große Namen als neue Nationaltrainer im Gespräch

Während die Nationalteams von Brasilien, Portugal und England bereits aus dem WM-Turnier in Katar ausgeschieden sind, ist Frankreich noch dabei und trifft am Mittwoch (20.00 Uhr MEZ/ZDF und MagentaTV) im WM-Halbfinale auf Marokko. Nationaltrainer Didier Deschamps wandelt mit seiner Mannschaft also weiter auf den Spuren der brasilianischen Auswahl, die 1962 den WM-Titel zum zweiten Mal in Folge gewinnen und damit erstmalig - und bis heute einmalig - verteidigen konnte.