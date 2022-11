Bei Portugal gegen Uruguay Flitzer mit Regenbogen-Fahne und politischen Botschaften

Über diese Aktion wird gesprochen. Die WM-Partie zwischen Portugal und Uruguay am Montagabend musste in der 51 Minute kurzzeitig unterbrochen werden, weil ein Flitzer über das Feld rannte – mit einer Regenbogen-Fahne in der Hand. Im TV war davon allerdings nur in einem Bruchteil von Sekunden etwas zu sehen. Die internationale Regie fing den Flitzer bewusst nicht ein, nur in der Totalen war zu sehen, dass ein Mann durchs Bild rannte. ARD-Kommentator Tom Bartels kritisierte das scharf. „Lasst den Mann doch sein Zeichen setzen. Hat die Fifa sowas wirklich nötig?“, sagte er. Kurz darauf wurde er von Sicherheitskräften abgeführt.