„Jeder weitere Tag hat mich zerfressen“ Erster offen schwuler Katarer spricht über Lage im WM-Land

Mohamed glaubt, die WM 2022 könnte in seinem Heimatland etwas bewegen: „Menschen sind diejenigen, die kämpfen, nicht die Regierung oder die Veranstalter. Ich sehe die WM eher als Startschuss, uns unsere Menschenrechte wieder zu holen.“ Einen Boykott des Turniers hält er zum jetzigen Zeitpunkt daher für den falschen Weg. „Ich wünschte, diese Debatte wäre vor zwei oder vier Jahren entstanden - so dass die FIFA wirklich Druck bekommen hätte“, sagt er weiter. „Aber jetzt macht ein WM-Boykott keinen Sinn, da Katar dadurch keinen Schaden davon tragen wird.“ Trotzdem ist Mohamed der Meinung, dass „die FIFA, das Team und die Spieler bereits vor dem Event mehr Statements abgeben“ hätten sollen. Dabei verweist auf das australische Team als positives Beispiel. Die „Socceroos“, wie die australische Nationalmannschaft genannt wird, forderten in einer Videobotschaft gleichgeschlechtliche Ehe in Katar zu legalisieren. Mohameds Appell für alle auch nach dem Turnier: „Wenn die Nationen das Land wieder verlassen, liegt es an uns, die Aufmerksamkeit weiter aufrecht zu erhalten.“