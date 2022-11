England mit Matchball Diese Entscheidungen können bei der WM schon am Freitag fallen

Ecuador oder die Niederlande können sich als erstes Team am Freitag zu Beginn des zweiten Vorrundenspieltages für das Achtelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar qualifizieren. Im direkten Duell der beiden siegreichen Mannschaften vom 1. Spieltag winkt dem Gewinner der Partie (17.00 Uhr/ARD und Magenta TV) möglicherweise schon der Einzug in die nächste Runde. Zuvor treffen Katar und Senegal (14.00 Uhr/ARD und Magenta TV) aufeinander. Dem Verlierer droht das vorzeitige Turnier-Aus. Geht die Partie unentschieden aus, steht der Sieger von Ecuador gegen Niederlande im Achtelfinale.