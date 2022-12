Zuspruch von Modric Was Kroatiens WM-Held Dominik Livakovic so stark macht

Diese ehrlichen Worte könnten dazu beigetragen haben, dass der mit 1,87 Meter nicht überragend große Keeper eine so wichtige Rolle für Kroatien bei der WM spielt. Und das könnte sich auch bald schon anderweitig widerspiegeln. Denn die Leistungen beim Turnier in Katar dürfte auch den vielen Scouts der Topklubs nicht entgangen sein, die dieser Tage in Doha weilen. Bald könnte also wieder ein Jagd nach Livakovic beginnen – vor allem, wenn er sein Team am Ende tatsächlich bis zum WM-Titel halten sollte.