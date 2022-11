Erste Nullnummer bei der WM Tunesien erkämpft sich Punkt gegen Dänemark

Der WM-Geheimtipp Dänemark hat die hohen Erwartungen bei seinem ersten Turnierspiel noch nicht erfüllt. Gegen den lautstark unterstützten Außenseiter Tunesien mühte sich der EM-Halbfinalist am Dienstag bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar zu einem 0:0. Erst in der zweiten Halbzeit kamen die Dänen überhaupt zu Torchancen. Ihr Auftritt in Al-Rajjan blieb dennoch dünn. In der Nachspielzeit wurde ein möglicher Elfmeter für Dänemark geprüft, aber nicht gegeben.