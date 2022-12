Aufmunternde Worte nach WM-Aus Frankreich-Star Griezmann spricht Kimmich Mut zu

Er antwortete damit auf einen Tweet des italienischen Journalisten und Transfer-Experten Fabrizio Romano, der die Aussagen von Kimmich gepostet hatte. Der Mittelfeldspieler vom FC Bayern hatte nach dem Vorrunden-Aus am Donnerstag unter anderem erklärt: „Ich habe Angst davor, echt in ein Loch zu fallen.“ Kimmich, Anführer der Generation 1995/96, die vor gut fünf Jahren mit dem Sieg beim Confederations Cup für den letzten Turnier-Glücksmoment der Nationalmannschaft gesorgt hatte, sah sich in der Verantwortung für die erneute Enttäuschung. Für Kimmich war es nach der frühen Aus bei der WM 2018 in Russland und dem dürftigen Abschneiden bei der EM 2020 in England bereits das dritte Turnier, das frühzeitig endete.