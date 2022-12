Vor Duell gegen Portugal Schweizer Shaqiri dringt in Ronaldos Sphären vor

Der fünfmalige Weltfußballer Ronaldo weiß, wovon Shaqiri spricht. „Er verliert den Status des Unantastbaren“, schreibt die Zeitung „A Bola“ über die bislang durchwachsene WM des 37-Jährigen. 118 Tore in 194 Länderspielen hat Ronaldo erzielt. 2016 führte er die Portugiesen zum EM-Titel. Als einziger Spieler überhaupt hat er bei fünf Weltmeisterschaften und bei allen vergangenen zehn großen Turnieren getroffen. Nur ein Tor fehlt ihm noch zum portugiesischen Rekord von neun WM-Treffern, den der 2014 verstorbene Eusébio hält. Ronaldo hat es längst allen gezeigt, wird so oder so als einer der Größten in die Geschichte eingehen. Doch aktuell steht er in der Kritik. „Das klingt vielleicht eitel, aber ich verfolge das nicht“, sagt er über die Bestmarken, die noch winken.