Keine zentrale Veranstaltung in Katar : Auslosung für WM-Qualifikationen findet in Europa statt

Nyon Die Qualifikationsgruppen zur WM 2020 in Katar werden nicht wie in den vergangenen Jahren üblich im Gastgeberland ausgelost. Jede Konföderation legt die Gruppen selbst fest. Das gab es zuletzt zur WM 1990.

Erstmals seit der Fußball-WM 1990 werden die Qualifikationsgruppen nicht im kommenden Gastgeberland ausgelost. Wie die Fifa bestätigte, sind für das Turnier 2022 in Katar sogar alle sechs Konföderationen selbst für die Festlegung der jeweiligen Ausscheidungsrunden zuständig. Während in Asien die Qualifikation schon am 17. Juli in Malaysia ausgelost wird, erfährt die deutsche Nationalmannschaft ihre Kontrahenten auf dem Weg zur nächsten WM erst im November oder Dezember 2020.