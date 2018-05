Wm 2018: Mohamed Salah führt Ägyptens WM-Aufgebot an

Kairo Ägyptens Nationaltrainer Hector Cuper hat 29 Spieler in seinen vorläufigen WM-Kader berufen. Mit dabei - natürlich - Superstar Mohamed Salah.

Die Ägypter bestreiten in der Vorbereitung auf die Endrunde vom 14. Juni bis 15. Juli noch Testspiele gegen Kuwait am 26. Mai, Kolumbien am 1. Juni und Belgien am 6. Juni. Ägypten hat sich erstmals nach 28 Jahren wieder für eine WM qualifiziert. In Russland trifft Salahs Team in Gruppe A auf Gastgeber Russland, Saudi-Arabien und Uruguay.