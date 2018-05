WM 2018: Lionel Messi schießt Argentinien mit Hattrick zum Testspielsieg gegen Haiti

Buenos Aires Mithilfe eines Hattricks von Stürmerstar Lionel Messi hat Argentinien sein Testspiel für die WM in Russland gegen Haiti 4:0 (1:0) gewonnen

In der ersten Halbzeit des Spiels am Dienstagabend (Ortszeit) im Bombonera-Stadion in Buenos Aires konnten die „Gauchos“ ihre Überlegenheit trotz fast pausenlosem Ballbesitz nicht in eine klare Führung ummünzen. Nur ein unbeholfenes Foul gegen Giovanni Lo Celso bot Messi die Gelegenheit, per Elfmeter in der 17. Spielminute zu treffen.