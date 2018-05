WM 2018: Irans Fußballpräsident Mehdi Tadsch erleidet Herzinfarkt im Trainingslager

Teheran Der Präsident des iranischen Fußballverbandes hat während der WM-Vorbereitung der Nationalmannschaft im Trainingslager in Istanbul einen Herzinfarkt erlitten.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Isna am Mittwoch wurde Mehdi Tadsch in ein Krankenhaus gebracht. Sein Zustand soll zwar stabil sein, laut Isna muss er aber weiter im Krankenhaus bleiben.

Tadsch steht vor der WM in Russland mächtig unter Druck, da es im Umfeld der Nationalmannschaft Unruhe gibt. Trainer Carlos Queiroz droht damit, nach der Weltmeisterschaft das Land zu verlassen, weil ihm nur ein kurzfristiger Vertrag angeboten wurde. Außerdem soll der Portugiese verärgert sein, weil ein für sein Team wichtiges Testspiel gegen Griechenland in Istanbul kurzfristig abgesagt wurde. Tadsch wurde in beiden Fällen die Verantwortung dafür zugeschrieben.