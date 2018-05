WM 2018: Englischer Fußball-Verband stellt sich in Debatte um Waffen-Tattoo hinter Raheem Sterling

London In der hitzigen Diskussion über ein Maschinengewehr-Tattoo hat der englische Fußball-Nationalspieler Raheem Sterling (23) Rückendeckung vom nationalen Verband FA erhalten.

"Wir alle unterstützen Raheem Sterling", sagte ein Sprecher der FA am Dienstag. Der Angreifer des englischen Meisters Manchester City hatte am Sonntag auf Instagram ein Foto gepostet, das auf seiner rechten Wade ein Tattoo eines M16-Sturmgewehrs zeigt.

Knapp drei Wochen vor dem ersten Spiel der "Three Lions" bei der WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli) gegen Tunesien sorgte das Bild in Großbritannien für einen Sturm der Entrüstung. "Wir fordern, dass er das Tattoo weglasern lässt oder es mit einem anderen Tattoo überdeckt", sagte Lucy Cope, die nach dem gewaltsamen Tod ihres Sohnes im Jahr 2012 die Gruppe "Mütter gegen Waffen" gegründet hatte, der Boulevardzeitung The Sun: "Wenn er sich weigert, sollte er aus dem englischen Nationalteam geworfen werden."