Von Uruguay 1930 bis Frankreich 2018 Das sind alle Fußball-Weltmeister

<strong>1966: England</strong>

Zum dritten Mal triumphiert der Gastgeber: England siegt im Wembleystadion gegen Deutschland 4:2 in der Verlängerung. Geoff Hurst sorgt dabei für das wohl am meisten diskutierte Tor aller Zeiten. Denn sein Schuss prallt von der Unterkante der Latte auf die Linie - das Schiedsrichtergespann entscheidet indes auf Tor. Das 3:2 in der 101. Minute geht als Wembleytor in die Geschichte ein.