Kommentar zum verlorenen Auftaktspiel 1:2-Pleite gegen Japan – das deutsche Team hat eine umfangreiche Mängelliste

Es ist ja nicht so, dass Hansi Flick keinerlei Erfahrung in der Vorbereitung großer Turniere hätte, selbst wenn der Bundestrainer am Mittwoch im Khalifa International Stadium in Doha zum ersten Mal in verantwortlicher Position als Bundestrainer an der Seitenlinie bei einer WM-Endrunde wirkte. Vier Großereignisse, darunter jenes, das 2014 in Rio Deutschland als Weltmeister sah, hat er als Assistent seines alten Spezis Joachim Löw von Beginn an begleitet. Er weiß also, worum es geht in solch – körperlich und geistig – anspruchsvollen Turnieren. Der Stellenwert eines Auftaktspiels, das einen bei positiver Gestaltung durch den Wettbewerb tragen kann, dürfte ihm wohl bewusst sein.