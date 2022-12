Vom Egozentriker zum Teamplayer Was Neymar auf der Jagd nach dem Pele-Rekord so wertvoll macht

Auch wenn er jetzt schon Peles 77 offizielle Tore für die Selecao erreichen sollte - ganz oben auf seiner To-do-Liste steht aber immer noch das Allerwichtigste: Brasilien nach 20 Jahren endlich den „Hexa“, den sechsten WM-Titel, schenken - und damit in die Reihe der Legenden aufsteigen. „Wir haben noch drei Spiele“, betonte er und meinte damit als Abschluss das Finale am 18. Dezember in Lusail.