Vorläufiger WM-Kader 2018: Joachim Löw hält an Mesut Özil und Ilkay Gündogan fest

Bundestrainer gibt vorläufigen WM-Kader bekannt : Löw hält an Özil und Gündogan fest

Foto: dpa, jai

Dortmund Joachim Löw setzt bei der WM in Russland auch auf Ilkay Gündogan und Mesut Özil. Das Duo gehört auch nach ihrem vieldiskutierten Treffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan dem vorläufigen Aufgebot für die Endrunde an, das der Bundestrainer am Dienstag in Dortmund bekannt gab.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Damit verzichtete Löw auf die mögliche Höchststrafe für die beiden Nationalspieler nach deren umstrittenem Treffen mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan. Die Zusammenkunft am vergangenen Sonntag in London war in Sport und Politik teilweise heftig kritisiert worden.

Reinhard Grindel, Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), warf Gündogan und Özil vor, sie hätten sich für Erdogans "Wahlkampfmanöver missbrauchen" lassen. Der Fußball und der DFB "stehen für Werte, die von Herrn Erdogan nicht hinreichend beachtet werden", ergänzte er.

Neuer darf auf WM-Teilnahme hoffen

Mit der Berufung von Nils Petersen sorgte Löw für eine große Überraschung. Der Freiburger Angreifer steht als Länderspielneuling im Gegensatz zu Rio-Siegtorschütze Mario Götze und Bayern-Angreifer Sandro Wagner im 27 Spieler umfassenden Aufgebot. Unerwartet war auch die Rückkehr von Leverkusens Verteidiger Jonathan Tah in das Aufgebot.

Zudem benannte auch den lange verletzten Kapitän Manuel Neuer als einen von vorerst vier Torhütern. Löw muss bis zum 4. Juni den Kader noch auf die Turniergröße von 23 Profis reduzieren und dann auch einen Torwart streichen.

Am Mittwoch kommender Woche startet Löw mit seinem Kader ins Trainingslager in Eppan in Südtirol. Bis zum 7. Juni soll dort der Feinschliff für das ehrgeizige Unternehmen Titelverteidigung vorgenommen werden. Einen Tag später steht der letzte Test im Länderspiel gegen WM-Starter Saudi-Arabien in Leverkusen an. Aus dem Trainingslager reist die Weltmeister-Auswahl zum Testspiel gegen Österreich am 2. Juni nach Klagenfurt. Dort könnte Torwart Neuer sein erstes Spiel im DFB-Trikot seit Oktober 2016 bestreiten.

Nach Russland bricht das DFB-Team am 12. Juni von Frankfurt aus auf. Im Hotel Watutinki südwestlich von Moskau beziehen Mats Hummels und Co. ihr WM-Basiscamp. Am 17. Juni steht im Moskauer Luschniki-Stadion die erste Partie der Gruppe F gegen Mexiko an. Sechs Tage später kommt es in Sotschi zum Duell mit Schweden. Die Olympia-Stadt am Schwarzen Meer ist Löw von der erfolgreichen Zeit beim Confed Cup in bester Erinnerung.

Zum Vorrundenabschluss geht es am 27. Juni in Kasan gegen Südkorea. Bei der fest eingeplanten Qualifikation für die K.o.-Runde wären St. Petersburg oder Samara, dann Samara oder Kasan die Spielorte im Achtel- und Viertelfinale. Als Gruppensieger würde die DFB-Elf das Halbfinale in Moskau bestreiten, wo am 15. Juli im Luschniki-Stadion der neue Weltmeister gekürt wird.

Das vorläufige deutsche WM-Aufgebot:

TOR: Manuel Neuer (Bayern München), Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona), Bernd Leno (Bayer Leverkusen), Kevin Trapp (Paris St. Germain)

ABWEHR: Jerome Boateng (Bayern München), Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Jonas Hector (1. FC Köln), Mats Hummels (Bayern München), Joshua Kimmich (Bayern München), Marvin Plattenhardt (Hertha BSC), Antonio Rüdiger (FC Chelsea), Niklas Süle (Bayern München), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)