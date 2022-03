Pulisic "stolz" : USA und Mexiko sichern sich WM-Tickets – 29 von 32 Team qualifiziert

Los Angeles Christian Pulisic hat die USA zur WM 2022 in Katar geschossen. Zudem hat auch Mexiko das Ticket für die Endrunde am Ende des Jahres gebucht. Damit stehen nun 29 von 32 Teilnehmern fest.

Nach Kanada um Bundesliga-Star Alphonso Davies von Bayern München haben sich auch die USA und Mexiko ihr Ticket für die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar (21. November bis 18. Dezember) gesichert. Die USA verloren in San Jose zwar mit 0:2 gegen Costa Rica, belegten trotz der Niederlage aber den dritten Platz in der CONCACAF-Gruppe. Mexiko sicherte sich in Mexiko-Stadt mit einem 2:0 gegen El Salvador den zweiten Platz. Damit sind nun 29 Team für die WM qualifiziert.