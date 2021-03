TV-Premiere vom Bayern-Patron : Hoeneß ungewohnt förmlich beim Experten-Debüt

Düsseldorf Er habe TV-Experten immer eher „belächelt“. Das hatte Uli Hoeneß jüngst zugegeben. Dann wurde er selbst zu einem. Beim WM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Island hatte der 69-Jährige seinen ersten Auftritt. So hat er sich geschlagen.

Im Vorfeld hatte der Ehrenpräsident von Bayern München angekündigt, Klartext reden zu wollen, statt die Taktik zu sezieren. Beim 3:0 der deutschen Nationalmannschaft gegen Island in der WM-Qualifikation hat Uli Hoeneß sein Debüt als TV-Experte gegeben. Der 69-Jährige sieht seine neue Rolle als Herausforderung: Er wolle sich beweisen, dass er das könne. Bundestrainer Joachim Löw gab an, Hoeneß’ Engagement könne „sehr spannend“ und „unterhaltsam“ für die Zuschauer werden.

Wie es im TV-Studio dann aussieht? Hoeneß, von RTL als „Fußball-Legende zurück auf großer Bühne“ angekündigt, kommentiert nüchtern und sachlich. Moderator Florian König heißt ihn zu Anfang herzlich willkommen und spricht sogleich von „wir“, dennoch bilden die beiden kein Team, das perfekt harmoniert, keines, bei dem man sagen würde: Da haben sich zwei gefunden so wie einst Gerhard Delling und Günter Netzer in der ARD. Aber Hoeneß und König analysieren unaufgeregt und vor allem verständlich. Angenehm.

Der Start

Erstes Thema in der Vorberichterstattung ist der Corona-Fall in der Mannschaft. Es geht darum, warum das Spiel trotzdem stattfindet. Wie man das den Zuschauern erklären könne, will König von Hoeneß wissen. Die Leute müssten verstehen, dass der Fußball in diesem Fall ein Beruf sei, antwortet dieser. Bei BMW oder Daimler müsste auch nicht die gesamte Belegschaft nach Hause gehen, wenn – bei funktionierendem Hygienekonzept – ein Corona-Fall aufgetreten sei.