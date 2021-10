Idee für 2030 : Fifa schlägt Fußball-WM in Israel und Nachbarstaaten vor

Fifa schlägt Fußball-WM in Israel und Nachbarstaaten vor

Tel Aviv Findet die Fußball-Weltmeisterschaft 2030 in Israel, den Vereinigten Arabischen Emiraten und weiteren Ländern im Nahen Osten statt? Diesen Vorschlag soll Fifa-Präsident Gianni Infantino laut israelischer Angaben gemacht haben.

Fifa-Präsident Gianni Infantino hat nach israelischen Angaben für das Jahr 2030 eine Weltmeisterschaft in Israel und anderen Staaten aus der Region vorgeschlagen. Diese sollten von den Vereinigten Arabischen Emiraten angeführt werden, teilte das Büro von Israels Ministerpräsident Naftali Bennett nach einem gemeinsamen Treffen am Dienstagabend mit. Es war demnach der erste Besuch des Präsidenten des Fußball-Weltverbandes in Israel.