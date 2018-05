WM 2018: Russland im Porträt

Moskau Die russische Nationalmannschaft muss bei der Heim-WM mit einer enormen Erwartungshaltung fertig werden. Die Aussichten sind alles andere als rosig.

Stanislaw Tschertschessow ist nicht zu beneiden. Auf dem Trainer der russischen Fußball-Nationalmannschaft ruhen bei der Heim-WM (14. Juni bis 15. Juli) die Hoffnungen und Träume aller 145 Millionen Einwohner des Riesenreichs - darunter natürlich auch die von Staatspräsident Wladimir Putin. Doch außerhalb Russlands glauben nur wenige Experten an die stolze Sbornaja, für die der Einzug in die K.o.-Runde wohl schon ein Erfolg wäre.

"Es ist eine Ehre für mich, bei der WM auf heimischem Boden Cheftrainer der Nationalmannschaft zu sein", sagte Tschertschessow im Interview mit dem Weltverband FIFA: "Ich sehe das als ein besonderes Privileg und werde alles in meiner Macht stehende tun, damit die Spieler an das denken, was sie zu tun haben."