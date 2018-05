WM 2018: Kroatien im Porträt

Zagreb Kroatien hat sich in turbulenten Zeiten zum fünften Mal für eine Fußball-WM qualifiziert. Ein frühes Aus wollen die Osteuropäer vermeiden.

Die Erwartungen der heißblütigen Fans in der Heimat sind wieder riesig, die Enttäuschung von 2014 unter Trainer Niko Kovac wiegt noch schwer: Kroatien hat sich für die Fußball-WM in Russland viel vorgenommen. Für nicht wenige Stars der "Kockasti" (Die Karierten) ist es die letzte Chance auf WM-Ruhm.

"Ich hoffe, dass wir die K.o.-Runde bei der WM erreichen - und vielleicht noch etwas mehr", sagte Trainer Zlatko Dalic. Bei der letzten WM scheiterte die stolze Fußball-Nation in der Gruppenphase an Gastgeber Brasilien und Mexiko. Trainer Niko Kovac musste gehen, schaffte es aber immerhin über die Station Eintracht Frankfurt noch zum neuen Cheftrainer von Bayern München.

In Russland haben die Balkan-Kicker mit Argentinien, Island und Nigeria wieder eine schwere Gruppe erwischt. Gegen Island scheiterte man schon in der Qualifikation. Im Anschluss musste das Dalic-Team in die Play-offs, konnte sich dort aber klar gegen Griechenland unter Trainer Michael Skibbe (0:0/4:1) durchsetzen. "Es wird nicht leicht, aber wir glauben an uns", sagte Marko Pjaca (Schalke 04), einer der vielen Bundesliga-Legionäre.