WM 2018: Dänemark im Porträt

Kopenhagen Nach 14 mageren Jahren bei Fußball-Großereignissen will Ex-Europameister Dänemark bei der WM in Russland positiv überraschen. Große Hoffnungen setzt man dabei auf Spielgestalter Christian Eriksen von Tottenham Hotspur.

Beim größten Triumph der dänischen Fußball-Geschichte 1992 war Christian Eriksen gerade einmal vier Monate alt. Erinnerungen hat er also nicht an den 2:0-Finalsieg in Göteborg gegen den damaligen Weltmeister Deutschland. Aber der Spielgestalter von Tottenham Hotspur ist der große Hoffnungsträger der Skandinavier, die mit dem 26-Jährigen wieder an erfolgreichere Tage anknüpfen wollen.