WM 2018: Costa Rica im Porträt

Costa Rica will in Russland erneut überraschen. Foto: ap, MC FP

San Jose 2014 in Brasilien war Costa Rica die Sensation schlechthin und hätte um ein Haar das WM-Halbfinale erreicht. Bei ihrer fünften WM-Teilnahme wollen die Ticos wieder überraschen.

Die wundersame Reise der Ticos durch Brasilien ist unvergessen, aber sie soll keine Einmaligkeit bleiben. Wie bei der Fußball-WM vor vier Jahren, will Costa Rica auch in Russland für Furore sorgen. "Unser Ziel muss es sein, das gleiche Niveau wie in Brasilien zu erreichen. Und wenn es mehr wird, warum nicht?", sagt Trainer Oscar Ramirez sehr selbstbewusst.