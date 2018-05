WM 2018: Belgien im Porträt

Brüssel Belgien löste als erstes europäische Land das WM-Ticket. In Russland gehört die "Goldene Generation" zum Favoritenkreis - mal wieder.

Seit 2014 in den Top 10 der Fifa-Weltrangliste

"So schnell haben wir es noch nie geschafft", titelte die Zeitung Het Laatste Nieuws daraufhin. Eine Überraschung war das schon längst nicht mehr. Seit 2014 ist Belgien ohne Unterbrechung in den Top 10 der FIFA-Weltrangliste vertreten, 2015 stand das Team sogar auf Rang eins. Fast scheint es, als ob die Belgier einfach die Rollen mit dem jahrzehntelang überlegenen Nachbarn Niederlande getauscht haben. Nicht ganz zufällig drücken viele Niederländer auch im Sommer den "Rode Duivels" die Daumen.

Zum erweiterten Aufgebot der Belgier gehören aus der Bundesliga Torhüter Koen Casteels sowie die Stürmer Divock Origi (beide VfL Wolfsburg), Michy Batshuayi (Borussia Dortmund) und Thorgan Hazard (Borussia Mönchengladbach). Für Hazard wurde im Oktober 2017 ein Traum wahr, als er gegen Zypern erstmals an der Seite seines Bruders Eden (FC Chelsea) von Beginn an für sein Heimatland auflief. Mit Erfolg: Beide Brüder trafen.

In Russland sollen Hazard, Lukaku, De Bruyne und Co. endlich das große Versprechen des belgischen Fußballs einlösen. Denn noch ist die erste Goldene Generation die erfolgreichere: Bei der WM 1986 in Mexiko scheiterten Jean-Marie Pfaff, Enzo Scifo, Jan Ceulemans und Co. erst im Halbfinale. 32 Jahre später scheint die Zeit reif für ein neues Kapitel.